Возвращение Дзагоева, новая форма ЦСКА и фанат-старовер. Фото победы над «Сочи»

10 ноября в Сочи на стадионе «Фишт» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги «Сочи» уступил ЦСКА со счётом 2:3. Обслуживал матч арбитр Станислав Васильев (Ижевск). Ему ассистировали Максим Гаврилин (Владимир) и Дмитрий Жвакин (Санкт-Петербург).
Счёт был открыт на 7-й минуте. Автором забитого мяча стал Андрей Мостовой. Вскоре гости восстановили равновесие благодаря автоголу Михи Мевли. В концовке тайма сочинский клуб вновь вышел вперёд, отличился Дмитрий Полоз с пенальти. На 52-й минуте счёт сравнял Иван Обляков, которому ассистировал Никола Влашич. Через несколько минут победный гол забил Фёдор Чалов после передачи Облякова.
ЦСКА, набрав 30 очков, вышел на 3-е место в турнирной таблице РПЛ. «Сочи» (13) — на 16-м месте.
Лучшие кадры с матча «Сочи» – ЦСКА — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.
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