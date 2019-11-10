Гол с острого угла между ног вратарю — в обзоре матча «Вулвз» — «Астон Вилла»

«Вулверхэмптон» на своём поле добился победы со счётом 2:1 в матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Астон Виллой» .



Счёт на 41-й минуте открыл полузащитник хозяев Рубен Невеш. Он мощным ударом отправил мяч в угол после оригинального розыгрыша штрафного.



Во втором тайме на 84-й минуте нападающий Рауль Хименес удвоил преимущество «Вулверхэмптона» после передачи прошедшего полполя по правому флангу нападающего Адама Траоре. А на 2-й минуте компенсированного времени полузащитник гостей Махмуд Хассан отыграл один мяч ударом с острого угла между ног вратарю.

Видео доступно на «Чемпионате».



После этого матча «Вулверхэмптон», набрав 16 очков, занимает в турнирной таблице АПЛ 8-е место, а «Астон Вилла» с 11 очками — 17-е.