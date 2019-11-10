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Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Локомотива»

Сёмин рассказал о ситуации с травмированными игроками «Локомотива»
Футбол / РПЛ 0

Главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин после матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1) прокомментировал ситуацию с травмированными игроками команды.

«Что касается травмированных, Рыбусь был под сомнением перед матчем, а на разминке перед игрой почувствовал боль в мышцах. С Крыховяком, кажется, что-то серьёзное. А по поводу Баринова — после „Юве“ его беспокоил голеностоп. Он утром сказал, что играть не может», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.

После матча 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Ювентусом» хавбек «железнодорожников» Дмитрий Баринов не провёл ни одной тренировки с командой.

В турнирной таблице РПЛ «Локомотив» занимает 2-е место, набрав 31 очко.

Сёмин: в данной ситуации ничья — хороший результат
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