Сёмин: никакого кризиса у «Локомотива» нет — только движение

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1).

«Это был равный матч. Может, „Краснодар“ имел больше преимущества — они посвежее были.



Никакого кризиса у нас нет — только движение. Нормальная ситуация, мы набираем очки. Мы на втором месте. Один приз, который разыгрывался в этом году, мы взяли.



Я в перерыве с большим сомнением перевёл в опорную зону Мариу. Он играл там неплохо. У нас не было ни одного игрока с оборонительными функциями. Куликов вышел и показал хорошую игру. Может, надо было его сразу выпускать.



Игра Фернандеша? Я могу комментировать игру только своих футболистов», — передаёт слова Сёмина корреспондент «Чемпионата» Полина Куимова.