Фернандеш: результатом могут быть недовольны и «Краснодар», и «Локомотив»

Португальский полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с его бывшим клубом — московским «Локомотивом» (1:1).

«Результатом могут быть недовольны обе команды. У нас были моменты, чтобы забить. Игра была довольно равной, но, на мой взгляд, у нас было больше моментов, чтобы забить гол. Мы не до конца удовлетворены результатом.

Усталость из-за еврокубков, может быть, сказалась ближе к концу матча. Обе команды уже не успевали быстро переходить из обороны в атаку. Стало меньше организации в игре.

С Мариу я, конечно, знаком. Это очень квалифицированный игрок, который хорошо контролирует игру", — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.