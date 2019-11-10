Фернандеш: результатом могут быть недовольны и «Краснодар», и «Локомотив»
Португальский полузащитник «Краснодара» Мануэл Фернандеш прокомментировал ничейный результат матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с его бывшим клубом — московским «Локомотивом» (1:1).
«Результатом могут быть недовольны обе команды. У нас были моменты, чтобы забить. Игра была довольно равной, но, на мой взгляд, у нас было больше моментов, чтобы забить гол. Мы не до конца удовлетворены результатом.
Усталость из-за еврокубков, может быть, сказалась ближе к концу матча. Обе команды уже не успевали быстро переходить из обороны в атаку. Стало меньше организации в игре.
С Мариу я, конечно, знаком. Это очень квалифицированный игрок, который хорошо контролирует игру", — передаёт слова Фернандеша корреспондент «Чемпионата» Павел Прохоров.
Берг: «Краснодар» заслуживал большего в матче с «Локомотивом»
- 10 ноября 2019
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