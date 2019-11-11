«Севилья» в дерби обыграла «Бетис» и вышла на 4-е место в Примере
В Севилье завершилось дерби, в котором «Бетис» принимал «Севилью». Встреча 13-го тура чемпионата Испании состоялась на стадионе «Бенито Вильямарин» и завершилась победой гостей со счётом 2:1.
«Севилья» открыла счёт на 13-й минуте. Автором забитого мяча стал Лукас Окампос. Под самый перерыв нападающий «Бетиса» Лоренсо Морон сравнял счёт. На 55-й минуте Люк де Йонг вновь вывел «Севилью» вперед и принес победу своей команде.
После 13 туров чемпионата Испании «Севилья» занимает 4-е место в турнирной таблице, набрав 24 очка. «Бетис» в свою очередь располагается на 17-м месте, записав в свой актив 13 очков.
В следующем туре Примеры «Севилья» сыграет с «Вальядолидом», а «Бетис» встретится с «Валенсией».
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