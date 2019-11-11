Эффектный гол Фабиньо и эмоции Гвардиолы — в обзоре матча «Ливерпуль» — «МС»

«Ливерпуль» в ярком матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

За «Ливерпуль» забивали Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. Единственный гол за «Манчестер Сити» на свой счёт записал Бернарду Силва.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» занимает четвертое место, записав в свой актив 25 очков.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» примет «Челси». Оба матча пройдут 23 ноября.