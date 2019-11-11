Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Эффектный гол Фабиньо и эмоции Гвардиолы — в обзоре матча «Ливерпуль» — «МС»

Эффектный гол Фабиньо и эмоции Гвардиолы — в обзоре матча «Ливерпуль» — «МС»
Футбол / Англия 0

«Ливерпуль» в ярком матче 12-го тура чемпионата Англии обыграл «Манчестер Сити». Встреча состоялась в Ливерпуле на стадионе «Энфилд» и завершилась победой хозяев со счётом 3:1. Обслуживал матч арбитр Майкл Оливер. Ему ассистировали Стюарт Бёрт и Саймон Бенне.

За «Ливерпуль» забивали Фабиньо, Мохамед Салах и Садио Мане. Единственный гол за «Манчестер Сити» на свой счёт записал Бернарду Силва.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Ливерпуль», набрав 34 очка, возглавляет турнирную таблицу чемпионата Англии. «Манчестер Сити» занимает четвертое место, записав в свой актив 25 очков.

В следующем туре АПЛ «Ливерпуль» на выезде сыграет с «Кристал Пэлас», а «Манчестер Сити» примет «Челси». Оба матча пройдут 23 ноября.

Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019