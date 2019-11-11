Кака: если «ПСЖ» выиграет ЛЧ, Неймар станет лучшим футболистом в мире

Бывший игрок сборной Бразилии Кака поделился мнением о нападающем «ПСЖ» Неймаре.

«Я считаю, что Неймар близок к званию лучшего футболиста мира. Он считается звездой как в клубе, так и в сборной. Если «ПСЖ» сможет выиграть в этом году Лигу чемпионов, а Неймар будет на ведущих ролях, то звание лучшего игрока в мире ему обеспечено. Талант у него, несомненно, для этого есть», — приводит слова Кака FOX Sports.

«ПСЖ» приобрёл Неймара у «Барселоны» в 2017 году. Парижский клуб заплатил за бразильца € 222 млн. Этот трансфер считается самым дорогим в истории футбола.

В чемпионате Франции «ПСЖ» занимает первое место, набрав 30 очков в 13 матчах. Следующий матч подопечные Томаса Тухеля проведут дома с «Лиллем» 22 ноября.