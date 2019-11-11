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Уткин: не понимаю, кого Тедеско провоцирует на бровке. Человек, считай, танцует

Уткин: не понимаю, кого Тедеско провоцирует на бро
Уткин: не понимаю, кого Тедеско провоцирует на бровке. Человек, считай, танцует
Футбол / РПЛ 0

Известный блогер Василий Уткин поделился мыслями о поведении главного тренера московского «Спартака» Доменико Тедеско во время матчей.

«Тедеско сейчас почему-то получает жёлтые карточки за своё поведение на бровке. Кого он им провоцирует, я не понимаю. Человек, считай, танцует. Сказать оскорбительного он просто ничего не может. Тедеско ведёт себя как типичный иностранец. Его действия совершенно понятны, потому что они лишены какого-либо подтекста. То, что он делает, именно это слово и означает.

Откуда вообще в языке берутся иностранные слова? Они берутся в первую очередь как термины, когда появляется какое-то новое слово и его надо как-то назвать. Тедеско – это такое же заимствованное слово, такой же термин, который сейчас появился в русском языке и русском клубном футболе», — сказал Уткин в ролике на своём канале в YouTube.

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