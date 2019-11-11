Фото: потрясающий перформанс фанатов «Марселя»

Фанаты «Марселя» подготовили масштабный перформанс перед матчем 13-го тура чемпионата Франции с «Лионом». Выступление было посвящено 120-летию клуба. Встреча состоялась на стадионе «Велодром». В этом матче был поставлен рекорд по количеству зрителей за всю историю клуба — 65 421 человек.
Счёт был открыт на 18-й минуте. Автором гола стал Димитри Пайет, который реализовал 11-метровый. На 39-й минуте Пайет увеличил преимущество марсельского клуба, оформив дубль с передачи Максима Лопеса. В середине второго тайма разрыв в счёте сократил Мусса Дембеле с паса Бертрана Траоре. Через несколько минут хозяева остались вдесятером из-за удаления Альваро Гонсалеса, но «Марселю» удалось удержать победу.
Ранее была информация, что фанаты «Марселя» атаковали автобус с гостевой командой и выбили два окна. О пострадавших не сообщалось.
- 11 ноября 2019
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