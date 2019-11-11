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Кадр с актёром Назаровым на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» стал вирусным

Кадр с актёром Назаровым на матче «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» стал вирусным
Футбол / Англия 0

Актёр и болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров попал в трансляцию центрального матча 12-го тура английской Премьер-лиги между «Ливерпулем» и «Манчестер Сити», который состоялся накануне, 10 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле и завершился победой хозяев со счётом 3:1.

Зрители обратили внимание на Назарова, и кадр с ним на трибуне арены мерсисайдцев сразу стал вирусным. В социальных сетях стали появляться мемы.

Известный блогер Василий Уткин в «Твиттере» сопроводил изображение следующей подписью: «Не, ну это песня!».

В другом аккаунте была опубликована такая шутка: «Уникальные кадры: Дмитрий Назаров пишет очередное стихотворение про Карреру во время матча «Ливерпуль» – «Ман Сити».

Также многие пользователи в шутку назвали актёра скаутом «Спартака».

Фото: «Твиттер» Василия Уткина
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