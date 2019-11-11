Чалов: как при наличии VAR не разобрали удаление Бийола и фол Азмуна?

Нападающий ЦСКА Фёдор Чалов прокомментировал работу арбитров в матчах Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2) и «Зенитом» (1:1).
«Не хочется загадывать раньше времени, закончился ли кризис у ЦСКА. Сейчас пауза на сборные. А после надо выходить на поле и играть с такой же самоотдачей, как в матче с «Сочи». И тогда всё у нас будет нормально.
Если честно, не смотрел повтор эпизода с пенальти, не могу сказать. Видел только гол Облякова. Наконец-то он попал, ха-ха! На тренировках у него часто случаются такие удары. Теперь получилось и в игре, безумно рад за него. Ваня заслуженно стал игроком матча.
Момента с игрой рукой в штрафной «Сочи» тоже не видел. Но все партнёры говорят, что пенальти в том моменте был.
Что касается матча с «Зенитом», то я вообще не понимаю, как при наличии VAR можно было не разобрать моменты с удалением Бийола и фолом Азмуна. Сердар ударил Облякова по ноге, здесь было явное нарушение. Ладно, в Сочи не было VAR, и по поводу назначенного пенальти в наши ворота можно спорить. Но там всё однозначно! Такого не должно быть», — приводит слова Чалова Sport24.
- 11 ноября 2019
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