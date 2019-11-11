Федун: пока я удовлетворён работой Тедеско
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу главного тренера команды Доменико Тедеско.
«С вопросом, как я оцениваю дебют Тедеско, обратитесь ко мне в декабре.
Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем.
Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — »Крым".
Федун: понравилась ли игра? «Спартак» победил — это хорошо
- 11 ноября 2019
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