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Федун: пока я удовлетворён работой Тедеско

Федун: пока я удовлетворён работой Тедеско
Футбол / РПЛ 0

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу главного тренера команды Доменико Тедеско.

«С вопросом, как я оцениваю дебют Тедеско, обратитесь ко мне в декабре.

Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем.

Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — »Крым".

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