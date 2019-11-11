Федун: пока я удовлетворён работой Тедеско

Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал работу главного тренера команды Доменико Тедеско.

«С вопросом, как я оцениваю дебют Тедеско, обратитесь ко мне в декабре.



Пока никаких побед нет. Победы, это когда мы какой-то титул выиграем. Надежда есть, только если мы сможем зацепиться за Кубок России. Так что этот год пока всё продолжаем.



Если помните, Кононов тоже хорошо начинал. Оптимизм только в том, что достаточно хорошая команда подобралась молодых ребят, которые обладают хорошим потенциалом. И в этом всегда есть надежда. Надеюсь, что Тедеско этот потенциал раскроет. Пока я удовлетворен его работой. И дальше мы увидим», — приводит слова Федуна «Комсомольская правда — »Крым".