Федун: понравилась ли игра? «Спартак» победил — это хорошо
Владелец московского «Спартака» Леонид Федун прокомментировал победу команды в домашнем матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Крыльями Советов» (2:0).
«С победой! Понравилась ли игра сегодня? Победили — это хорошо», — передаёт слова Федуна корреспондент «Чемпионата» Арина Лаврова.
«Спартак», набрав 21 очко, поднялся на шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Крылья Советов» (18) — на девятой строчке. С положением других команд первенства можно ознакомиться на «Чемпионате».
В следующем туре «Спартаку» предстоит на выезде сыграть с екатеринбургским «Уралом». «Крылья Советов» в свою очередь встретятся в гостях с ЦСКА. Оба матча состоятся 24 ноября. Расписание РПЛ доступно по ссылке.
И всё-таки «Спартак» прогрессирует. «Крылья» обыграны почти без шансов
У самарской команды – два удаления, но проиграла она не из-за них.
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