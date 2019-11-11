Адиев близок к тому, чтобы возглавить «Чайку»
Как стало известно «Чемпионату», Магомед Адиев близок к тому, чтобы возглавить песчанокопскую «Чайку». Стороны согласовывают последние детали контракта.
Адиев в данный момент является безработным. В начале октября он был назначен ассистентом главного тренера грозненского «Ахмата» Игоря Шалимова, но через 10 дней ушёл в отставку.
«Чайка», набрав 27 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Главным тренером команды является Юрий Лыков. Следующий матч клуб проведёт на своём поле с саранской «Мордовией». Встреча состоится 13 ноября в 18:30 мск.
Расписание матчей первенства Футбольной национальной лиги-2019/20
В сезоне-2018/19 Адиев тренировал «Анжи», но не сумел спасти клуб от вылета из РПЛ.
Адиев прокомментировал слова Рахимова. Тот сказал, что разочаровался в нём
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