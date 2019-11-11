Жемалетдинов: все готовы и хотят сыграть с Бельгией

Полузащитник сборной России Рифат Жемалетдинов поделился ожиданиями от матча 9-го тура отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года с командой Бельгии.
«Состояние отличное, настроение — тоже. В понедельник была только восстановительная тренировка — начинаем работать, готовиться. Всё хорошо. Все готовы играть. Все хотят.
Когда приезжаешь в сборную, переключаешься сразу, автоматически. Мысли о клубных делах сами собой уходят на второй план», — приводит слова Жемалетдинова официальный сайт РФС.
Сборная России сыграет с национальной командой Бельгии 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена». Начало матча — в 20:00 мск.
Бельгия, набрав 24 очка в 8 матчах, возглавляет турнирную таблицу группы I отбора Евро-2020, Россия (21) занимает второе место. Обе сборные уже гарантировали себе участие в предстоящем чемпионате Европы.
Напомним, в матче 1-го тура Бельгия и Россия встречались в Брюсселе на стадионе «Руа Бодуэн» 21 марта. Финальный свисток тогда зафиксировал победу хозяев со счётом 3:1.
Турнирная таблица отборочного турнира Евро-2020
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