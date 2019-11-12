Евсеев: для меня, чем меньше моментов у наших ворот – тем правильнее мы играли

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил слова, что забитые мячи не являются главным в футболе.
«Мне приятно находиться в команде, а город очень интересный, красивый и светлый. Насколько мне известно – зритель чуть-чуть поменялся. Говорят, что изменение видны, что команда играет интересно, особенно домашние игры. Но оценивать не мне. Мы отбираем очки у многих команд, и зритель пошёл на футбол. Не в больших объёмах, но ходят не меньше, чем на хоккей.
Я имел в виду ту ситуацию, когда играют две команды, создают моменты, но не забивают мячи. Это же не значит, что играли плохо. Да, не смогли реализовать моменты – хорошо сыграли вратари. Для меня, чем меньше моментов у наших ворот – тем правильнее мы играли. «Уфа» не такая команда, которая может играть в открытый футбол. Таких возможностей, в плане игроков, у нас нет. Мы не можем покупать футболистов за большие деньги. Мы играем от организации и от обороны, но кому-то может это не нравится. Если мы будем качественно и умело обороняться, то в атаке всегда будут моменты. Надо их использовать", — сказал Евсеев в программе «Футбол России».
- 12 ноября 2019
-
01:20
-
00:53
-
00:49
-
00:48
-
00:42
-
00:27
-
00:14
- 11 ноября 2019
-
23:55
-
23:55
-
23:39
-
23:36
-
23:25
-
23:12
-
23:08
-
22:46
-
22:32
-
22:22
-
22:14
-
21:55
-
21:28
-
21:27
-
21:14
-
21:04
-
20:57
-
20:54
-
20:52
-
20:32
-
20:22
-
20:14
-
20:02
-
19:51
-
19:42
-
19:38
-
19:31
-
19:16