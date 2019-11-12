Евсеев: для меня, чем меньше моментов у наших ворот – тем правильнее мы играли

Главный тренер «Уфы» Вадим Евсеев объяснил слова, что забитые мячи не являются главным в футболе.

«Мне приятно находиться в команде, а город очень интересный, красивый и светлый. Насколько мне известно – зритель чуть-чуть поменялся. Говорят, что изменение видны, что команда играет интересно, особенно домашние игры. Но оценивать не мне. Мы отбираем очки у многих команд, и зритель пошёл на футбол. Не в больших объёмах, но ходят не меньше, чем на хоккей.

Я имел в виду ту ситуацию, когда играют две команды, создают моменты, но не забивают мячи. Это же не значит, что играли плохо. Да, не смогли реализовать моменты – хорошо сыграли вратари. Для меня, чем меньше моментов у наших ворот – тем правильнее мы играли. «Уфа» не такая команда, которая может играть в открытый футбол. Таких возможностей, в плане игроков, у нас нет. Мы не можем покупать футболистов за большие деньги. Мы играем от организации и от обороны, но кому-то может это не нравится. Если мы будем качественно и умело обороняться, то в атаке всегда будут моменты. Надо их использовать", — сказал Евсеев в программе «Футбол России».