Рахимич: не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза на матчи сборных
Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич дал комментарий после победы «армейцев» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).
«Эта победа была очень нужна ЦСКА после нескольких неудачных матчей в чемпионате. Надеюсь, теперь всё пойдет как надо. Команда продолжит побеждать в чемпионате и подниматься вверх в турнирной таблице. С другой стороны, не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза, которая сейчас наступила в РПЛ. Всё-таки в клубе многие игроки выступают за свои национальные команды, и неизвестно, в каком состоянии они вернутся в клуб», — приводят слова Рахимича «Известия».
ЦСКА, набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.
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