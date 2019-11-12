Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Рахимич: не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза на матчи сборных

Рахимич: не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза на матчи сборных
Футбол / РПЛ 0

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич дал комментарий после победы «армейцев» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

«Эта победа была очень нужна ЦСКА после нескольких неудачных матчей в чемпионате. Надеюсь, теперь всё пойдет как надо. Команда продолжит побеждать в чемпионате и подниматься вверх в турнирной таблице. С другой стороны, не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза, которая сейчас наступила в РПЛ. Всё-таки в клубе многие игроки выступают за свои национальные команды, и неизвестно, в каком состоянии они вернутся в клуб», — приводят слова Рахимича «Известия».

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.

Егоров поддержал решения судей в матче «Сочи» — ЦСКА
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019