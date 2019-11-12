Рахимич: не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза на матчи сборных

Бывший полузащитник ЦСКА Элвир Рахимич дал комментарий после победы «армейцев» в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).

«Эта победа была очень нужна ЦСКА после нескольких неудачных матчей в чемпионате. Надеюсь, теперь всё пойдет как надо. Команда продолжит побеждать в чемпионате и подниматься вверх в турнирной таблице. С другой стороны, не совсем понятно, будет ли на пользу ЦСКА пауза, которая сейчас наступила в РПЛ. Всё-таки в клубе многие игроки выступают за свои национальные команды, и неизвестно, в каком состоянии они вернутся в клуб», — приводят слова Рахимича «Известия».

ЦСКА, набрав 30 очков, занимает 3-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги.