Салаха ударили по лодыжке в матче с «Ман Сити». В «Ливерпуле» опасаются рецидива

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах может выбыть из строя из-за травмы, сообщает ESPN.



В одном из эпизодов матча 12-го тура английской Премьер-лиги с «Манчестер Сити» (3:1) 27-летний вингер красных получил удар в единоборстве с полузащитником «горожан» Фернандиньо. В столкновении пострадала лодыжка египтянина, проблемы с которой он испытывает с тех пор, как получил повреждение во встрече с «Лестер Сити» в октябре.



Салах уже прошёл медицинский осмотр, и в настоящее время «Ливерпуль» ожидает его результатов. Отмечается, что в клубе опасаются рецидива старой травмы.



В нынешнем сезоне английской Премьер-лиги Салах принял участие в 11 матчах, в которых записал на свой счёт 6 голов (2 – с пенальти) и 3 результативные передачи.

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