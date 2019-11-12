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Врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова

Врач сборной России назвал сроки восстановления Черышева и Баринова
Футбол / РПЛ 0

Врач сборной России Эдуард Безуглов поделился информацией о травмах полузащитников Дениса Черышева и Дмитрия Баринова.

«У Черышева повреждение прямой мышцы бедра, это от двух до четырёх недель, поэтому, к сожалению, нам он точно сейчас не помощник. Баринов за два дня до игры с «Краснодаром» получил повреждение подвздошно-поясничной мышцы. После совместного обследования, которое мы провели с сотрудниками клуба, стало ясно, что это 7-10 дней», — передаёт слова Безуглова корреспондент «Чемпионата» Максим Ерёмин.

Матч сборных России и Бельгии в отборе Евро-2020 состоится 16 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» и начнётся в 20:00 мск. Встреча с Сан-Марино пройдёт 19 ноября в городе Серравалле на стадионе «Сан-Марино», начало – в 22:45 мск.

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