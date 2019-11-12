Видео с невероятным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки

В Сети набирает популярность ролик, в котором российский спортсмен и тренер демонстрирует невероятный футбольный финт.
На видео к главному герою подбегает оппонент и совершает подкат. Спортсмену, на тот момент державшему ногу на мяче, удаётся подбросить футбольный снаряд так, что соперник проезжает под ним и остаётся не у дел.
«Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?» — сопроводил видео его автор.
Видео доступно на «Чемпионате».
При этом оригинальная версия ролика была опубликована в аккаунте спортсмена в «Инстаграме» ещё в конце августа этого года и набрала почти 40 тыс. просмотров. Менее суток назад уже обработанный ролик с наложенной музыкой появился в одном из популярных аккаунтов, посвящённых футболу. За 21 час видео посмотрело более 2,3 млн человек.
- 12 ноября 2019
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