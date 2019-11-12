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Видео с невероятным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки

Видео с невероятным финтом россиянина набрало боле
Видео с невероятным финтом россиянина набрало более 2 млн просмотров за сутки
Футбол / Прочие турниры 0

В Сети набирает популярность ролик, в котором российский спортсмен и тренер демонстрирует невероятный футбольный финт.

На видео к главному герою подбегает оппонент и совершает подкат. Спортсмену, на тот момент державшему ногу на мяче, удаётся подбросить футбольный снаряд так, что соперник проезжает под ним и остаётся не у дел.

«Друзья, есть мысли, как у меня это получилось?» — сопроводил видео его автор.

Видео доступно на «Чемпионате».

При этом оригинальная версия ролика была опубликована в аккаунте спортсмена в «Инстаграме» ещё в конце августа этого года и набрала почти 40 тыс. просмотров. Менее суток назад уже обработанный ролик с наложенной музыкой появился в одном из популярных аккаунтов, посвящённых футболу. За 21 час видео посмотрело более 2,3 млн человек.

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