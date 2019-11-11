Слуцкий: поначалу в «Витессе» говорили: «Кто этот глупый кричащий человек?»

Главный тренер «Витесса» Леонид Слуцкий рассказал о работе в нидерландском клубе.
«Я часто просто стою и наблюдаю на тренировках? Думаю, это зависит от типа тренировки. Иногда я могу два часа кричать без остановки. Зависит от того, сколько дней остаётся до матча. Чем ближе дата матча, тем больше я стараюсь запасать энергию, чтобы выплеснуть её во время игры и помочь команде.
Сложно объяснить, но в работе я действительно требовательный тренер. На протяжении матчей и в перерывах я кардинально отличаюсь от того человека, которым являюсь в обычной жизни. Поначалу все были шокированы, говорили: «Кто это? Где наш тренер? Пожалуйста, верните нашего нормального тренера! Кто этот глупый кричащий человек?» Но сейчас, я думаю, игроки привыкли. Когда работаешь с умными футболистами, можешь использовать юмор, чтобы объяснить какие-то важные моменты. Например, если у кого-то лишний вес и я пошучу над ним, сравнив с собой, то умный футболист всё поймёт», — сказал Слуцкий в интервью TV Show op Reis.
- 11 ноября 2019
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