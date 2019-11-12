«Я вернусь сильнее». Мариу на русском языке прокомментировал свою травму

Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал свою травму.

«Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы. Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!» — написал Мариу на русском языке в своём «твиттере».

Футболист получил перелом пальца в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Хавбек, скорее всего, не сыграет до конца 2019 года.

26-летний Мариу перешёл в «Локомотив» минувшим летом из миланского «Интера» на правах аренды. В нынешнем сезоне португалец принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.