«Я вернусь сильнее». Мариу на русском языке прокомментировал свою травму
Португальский полузащитник московского «Локомотива» Жоау Мариу прокомментировал свою травму.
«Травма в последней игре заставляет меня стоять неподвижно дольше, чем хотелось бы. Я вернусь сильнее. Спасибо за силу!» — написал Мариу на русском языке в своём «твиттере».
Футболист получил перелом пальца в матче 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (1:1). Хавбек, скорее всего, не сыграет до конца 2019 года.
26-летний Мариу перешёл в «Локомотив» минувшим летом из миланского «Интера» на правах аренды. В нынешнем сезоне португалец принял участие в восьми матчах российского национального чемпионата (семь — в основном составе), в которых стал автором одного забитого мяча, а также отдал две результативные передачи.
Сёмин: у Мариу перелом пальца ноги. Скорее всего, до конца года он не сыграет
- 12 ноября 2019
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