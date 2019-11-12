Тедеско рассказал, что у него были другие предложения помимо «Спартака»
Главный тренер «Спартака» Доменико Тедеско отметил, что имел ряд предложений от других команд до перехода в московский клуб.
«Если не вдаваться в подробности, то скажу просто — да, они были. От команд из-за границы и от клубов Бундеслиги. Каждая команда была по-своему привлекательной для меня. Но что касается „Спартака“, я был убеждён, что это верный шаг», — приводит слова Тедеско Kicker.
Тедеско возглавил московский «Спартак» в октябре текущего года. На посту наставника красно-белых немецкий тренер итальянского происхождения сменил отправленного в отставку специалиста Олега Кононова. Ранее Тедеско занимал пост главного тренера «Шальке-04».
Турнирная таблица Российской Премьер-Лиги сезона-2019/20
Тедеско: мне рано сравнивать РПЛ с Бундеслигой
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