Исполняем мечты. Итоги спецпроекта «Чемпионата» и OPPO

Команда из 24 юных футболистов со всей страны приняла участие в серии заполярных тренировок в Норильске с испанским наставником академии ФК «Барселона» Альбертом Фернандесом Батальей. По итогам занятий двое ребят поедут в Барселону, где посмотрят на игру одноимённого клуба.



Чтобы попасть на заполярную тренировку, юным футболистам необходимо было принять участие в конкурсе #OPPOтрюк и выложить в социальные сети фото или видео с футбольным трюком. В челлендже приняли участие около двухсот мальчиков самого разного возраста — с 2002 по 2007 год рождения, — из которых были отобраны три победителя. В Норильске к ним присоединился 21 воспитанник местной футбольной школы.



Ребятам предстояло два дня упорных занятий с Батальей и известным блогером Евгением Савиным. Школьники ближе познакомились с методами обучения футбольной тактике, применяемыми в футбольной академии «Барселоны», и учились мыслить на поле как профессионалы. Двое ребят, Русал Меликов и Влад Яковлев, которые, по мнению тренера, наиболее соответствуют духу «Барселоны», получили возможность поехать в Испанию на матч любимого клуба. Тренер отметил хорошую физическую подготовку всех футболистов, однако рекомендовал подтянуть тактические навыки, которые очень важны в большом футболе.



Тренировки на заснеженном футбольном поле «Заполярник» прошли при поддержке бренда OPPO в рамках запуска нового смартфона ОРРО Reno2. Это мероприятие — лишь часть глобальной коллаборации ОРРО и ФК «Барселона», которая реализуется с 2015 года. В рамках сотрудничества регулярно проходят мастер-классы, организуются тренировочные лагеря. Результатом плодотворного сотрудничества и взаимного стремления обоих брендов к совершенству и инновациям стала представленная в июле 2019 года лимитированная версия смартфона Reno — OPPO Reno FC Barcelona Edition.



«Сотрудничество между футбольным клубом “Барселона” и OPPO имеет огромное значение. Эта программа предоставляет ребятам из небольших городов возможности познакомиться с нашими методами работы и практиковать их в своём городе. Для нас важнее всего пробудить в ребятах желание играть в футбол, вне зависимости от того, откуда они родом. Если ребята будут усердно тренироваться и у них есть талант, для них будут открыты любые дороги», — отметил Баталья.



Во время тренировок Баталья и Савин также приняли участие в съёмках фильма «ZOOMируй мечту!», рассказывающего о простых парнях, которые мечтают проявить себя и стать профессиональными футболистами высшей лиги. Главным героем фильма стал обычный воспитанник норильской спортивной школы Костя Ялынбаев. Он является олицетворением всех мальчишек из маленьких городов, мечтающих добиться впечатляющих результатов в большом футболе. Не имея актёрских навыков, Костя отлично справился с задачей.



Савин отметил, как важно футболисту усердно тренироваться и не опускать руки: «Как показывает практика, можно быть сверхталантливым парнем, но, если у тебя нет стержня, характера и предельной мотивации, ты не будешь двигаться вперёд. Пусть сейчас что-то не получается, останавливаться нельзя, нужно немного позлиться и снова идти тренироваться на поле. Уверен, что ребята получили хороший урок. Они на всю жизнь запомнят эти эмоции. Благодаря проекту “ZOOMируй мечту” они поверили, что тренировки с испанским тренером на стадионе в Норильске реальны. Мы 100% смогли приблизить их мечту».

Видео можно посмотреть на канале OPPO Россия в YouTube.