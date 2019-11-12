«Спартак» оценивает Рошу в € 15 млн, но никто не намерен платить такую сумму
Московский «Спартак» хочет получить € 15 млн за бразильского нападающего Педро Рошу, который в данный момент выступает на «Крузейро», утверждает Superesportes.
По данным источника, ни один из заинтересованных клубов не готов платить за футболиста требуемую сумму. Агент Роши допускает, что «Крузейро» может предложить в обмен на Рошу нескольких игроков, но списка футболистов он не видел.
Роша перешёл в «Крузейро» на правах аренды в апреле 2019 года за € 750 тыс. В нынешнем сезоне 25-летний футболист принял участие в 18 матчах бразильского национального чемпионата (14 — в основном составе), в которых стал автором двух забитых мячей, а также отдал две результативные передачи. Контракт игрока со «Спартаком» действует до лета 2021 года.
«Фламенго» заинтересован в подписании форварда «Спартака» Педро Роши
- 12 ноября 2019
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