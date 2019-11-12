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«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Палмейраса» Скарпе

«Зенит» проявляет интерес к хавбеку «Палмейраса» Скарпе
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник «Палмейраса» Густаво Скарпа попал в сферу интересов петербургского «Зенита», сообщает 90min.com.

По информации источника, в услугах 25-летнего бразильского футболиста заинтересованы также «Спортинг» и один турецкий клуб. Отмечается, что наибольший интерес проявляет лиссабонская команда, которая планирует приобрести полузащитника уже зимой.

Скарпа стал игроком «Палмейраса» в 2018 году. В текущем сезоне полузащитник в 33 матчах забил 10 мячей и отдал 5 результативных передач. Скарпа провёл один матч за национальную команду Бразилии — в 2017 году футболист отыграл 21 минуту в товарищеской встрече со сборной Колумбии (1:0). «Палмейрас» набрал 67 очков в 32 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице чемпионата Бразилии.

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