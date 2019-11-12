Роналдиньо: встретился с президентом «Барселоны», скоро объявим новости
Бывший нападающий «Барселоны» Роналдиньо встретился с президентом каталонского клуба Хосепом Бартомеу и сообщил, что фанатам нужно ждать ещё новостей.
«Я дома! Благодарю бога за такую любовь и уважение. Здесь всегда невероятная энергия. Встретился с президентом. Скоро мы объявим о новостях», — написал Роналдиньо в своём «инстаграме».
39-летний Роналдиньо выступал за «Барселону» с 2003 по 2008 год. В составе каталонского клуба он дважды становился чемпионом Испании, два раза выиграл Суперкубок Испании, а также стал победителем Лиги чемпионов. В 2005 году Роналдиньо был признан лучшим футболистом в мире и получил «Золотой мяч». Кроме «Барселоны» выступал за «Гремио», «ПСЖ», «Милан», «Фламенго», «Атлетико Минейро», «Керетаро» и «Флуминенсе».
Роналдиньо: Винисиус вскоре станет одним из лучших игроков в мире
- 12 ноября 2019
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