Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Гюэндузи: занятия каратэ помогли мне стать бойцом на поле

Гюэндузи: занятия каратэ помогли мне стать бойцом на поле
Футбол 0

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи рассказал, что занятия каратэ в детстве помогли ему сформировать бойцовские качества.

«Я думаю, что каратэ помогло мне сформировать мой менталитет, стать бойцом на поле и всегда хотеть побеждать. Когда я был молодым, то занял третье место на соревнованиях по каратэ во Франции. Это было здорово, но сложно сочетать футбол и каратэ.

У меня, безусловно, очень приятные воспоминания о тех занятиях. С точки зрения гибкости. Я бы сказал, что я более гибок в поле, что очень помогает.

Что касается моей физической подготовки, то каратэ очень интенсивный вид спорта. Именно поэтому я могу прилагать такие большие усилия на поля и обладать воинственным менталитетом», — приводит слова Гюэндузи официальный сайт клуба.

Гюэндузи — лучший игрок «Арсенала» в сентябре
Комментарии (0)
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2019