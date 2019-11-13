Гюэндузи: занятия каратэ помогли мне стать бойцом на поле

Полузащитник «Арсенала» Маттео Гюэндузи рассказал, что занятия каратэ в детстве помогли ему сформировать бойцовские качества.

«Я думаю, что каратэ помогло мне сформировать мой менталитет, стать бойцом на поле и всегда хотеть побеждать. Когда я был молодым, то занял третье место на соревнованиях по каратэ во Франции. Это было здорово, но сложно сочетать футбол и каратэ.



У меня, безусловно, очень приятные воспоминания о тех занятиях. С точки зрения гибкости. Я бы сказал, что я более гибок в поле, что очень помогает.



Что касается моей физической подготовки, то каратэ очень интенсивный вид спорта. Именно поэтому я могу прилагать такие большие усилия на поля и обладать воинственным менталитетом», — приводит слова Гюэндузи официальный сайт клуба.