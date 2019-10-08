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Гюэндузи — лучший игрок «Арсенала» в сентябре

Гюэндузи — лучший игрок «Арсенала» в сентябре
Футбол / Англия 0

Лондонский «Арсенал» объявил имя лучшего футболиста команды по итогам сентября. Им стал 20-летний полузащитник Маттео Гюэндузи, сообщает официальный сайт клуба.

В прошлом месяце француз провёл 4 матча в английской Премьер-лиге, отдав результативную передачу в поединке с «Тоттенхэм Хотспур» (2:2).

«Игрок месяца в сентябре. Спасибо всем поклонникам. Вы придаёте мне силы», — написал Маттео в «Твиттере».

В августе лучшим игроком «Арсенала» был признан Пьер-Эмерик Обамеянг.

Турнирную таблицу АПЛ после восьми туров возглавляет «Ливерпуль». Подопечные Юргена Клоппа лидируют, не потеряв ни одного очка. Второе место занимает «Манчестер Сити». На третьей строчке в турнирной таблице расположился «Арсенал».

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