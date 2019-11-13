Жемалетдинов: в Сочи погода тёплая, не придётся выживать, как в Москве

Полузащитник «Локомотива» Рифат Жемалетдинов рассказал об условиях, в которых сборная России тренируется в Сочи.

«В любом случае, когда погода тёплая, тренироваться и готовиться всегда приятнее. Думаю, подготовка в Сочи пойдёт только на пользу национальной команде. Не придётся выживать в таких условиях, как сейчас в Москве, будем наслаждаться тёплой погодой и тренироваться с удовольствием», — приводят слова Жемалетдинова «Известия».

Сборная России в матчах отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года сыграет с национальными командами Бельгии и Сан-Марино. Россияне уже гарантировали себе попадание в финальную стадию Евро-2020.

Матч Россия — Бельгия состоится 16 ноября. Встреча Сан-Марино — Россия запланирована на 19 ноября.

Расписание матчей Евро-2020