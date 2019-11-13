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Вилья завершит карьеру по окончании нынешнего сезона

Вилья завершит карьеру по окончании нынешнего сезона
Футбол / Прочие турниры 0

Испанский нападающий японского «Виссел Кобе» Давид Вилья анонсировал завершение карьеры по окончании нынешнего сезона.

«Я долго об этом думал. И принял решение после обсуждений с семьей и окружающими меня людьми. Я хочу сам уйти из футбола, а не быть вынужденным уйти из него», — приводит слова Вильи Goal.

Вилья перешёл в «Виссел Кобе» в январе 2019 года на правах свободного агента. В нынешнем сезоне 37-летний испанский форвард принял участие в 26 матчах чемпионата Японии, в которых забил 12 голов (три — с пенальти), а также отдал две результативные передачи.

До конца сезона клуб проведёт ещё три матча. «Виссел Кобе», набрав 38 очков в 31 матче, занимает 10-е место в турнирной таблице японского национального чемпионата.

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