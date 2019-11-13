ФИФА пожизненно отстранила члена КОНМЕБОЛ за взятки

Международная федерация футбола ФИФА пожизненно отстранила от любой футбольной деятельности бывшего президента Федерации футбола Перу Мануэля Бургу. Об этом сообщает Los Angeles Times.



12 ноября ФИФА сообщила, что обнаружила «явные доказательства» того, что Бурга получил (или ему обещали) взятку в размере € 6 млн, связанную с коммерческими правами Кубка Америки и Кубка Либертадорес. ФИФА также оштрафовала бывшего президента Федерации футбола Перу на сумму около € 1 млн.

Бурга был признан невиновным по делу о вымогательстве в декабре 2017 года, когда за это были осуждены бразилец Хосе Мария Марин и перуанец Хуан Анхель Напоут.



Ранее судебная палата Независимого комитета ФИФА по этике пожизненно дисквалифицировала бывшего генерального секретаря Футбольной ассоциации Ботсваны Мукетси Кготлеле. Он был признан виновным в получении взяток, связанных с манипулированием и воздействием на результаты матчей.