Почеттино может быть уволен из «Тоттенхэма» после матча с «Вест Хэмом»

Руководство «Тоттенхэм Хотспур» опасается, что главный тренер команды Маурисио Почеттино может не спасти неудачно начавшийся сезон, и раздумывает над тем, чтобы уволить аргентинца в случае проигрыша в следующем матче чемпионата Англии с «Вест Хэм Юнайтед». Об этом сообщает в эксклюзивном материале The Telegraph.

Лондонский клуб не знает побед уже в пяти матчах Премьер-лиги подряд и отстаёт от зоны Лиги чемпионов на 11 очков. Следующий матч с «Вест Хэмом», который отстаёт от «шпор» на одно очко, может стать точкой невозврата для аргентинского специалиста. Руководство «Тоттенхэма» не выступало с выражением поддержки Маурисио Почеттино, что только подогревает слухи о его возможном уходе из клуба.

Стоит отметить, что в мае 2018 года Маурисио Почеттино подписал новый контракт с «Тоттенхэмом». В случае увольнения аргентинца из лондонского клуба руководство должно будет заплатить Почеттино более € 14 млн.

Турнирная таблица чемпионата Англии.