Сборная России U19 не смогла обыграть Косово в матче отбора Евро-2020

В матче первого этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года юношеская сборная России встречалась с национальной командой Косово. Игра прошла на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» в Кардиффе и завершилась ничьей со счётом 1:1.



На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник юношеской сборной Косово Адонис Алиу. Через одну минуту ответный мяч в ворота соперника отправил хавбек национальной команды России Игорь Школик.



Соперниками сборных России и Косово по группе 5 являются национальные команды Уэльса и Польши. Валлийская сборная в параллельном матче обыграла сверстников из Польши со счётом 3:0, после чего возглавила турнирную таблицу группы 5.



Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года U19