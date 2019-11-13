Сборная России U19 не смогла обыграть Косово в матче отбора Евро-2020
В матче первого этапа отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года юношеская сборная России встречалась с национальной командой Косово. Игра прошла на стадионе «Кардифф Интернейшнл Спортс» в Кардиффе и завершилась ничьей со счётом 1:1.
На 11-й минуте счёт в матче открыл полузащитник юношеской сборной Косово Адонис Алиу. Через одну минуту ответный мяч в ворота соперника отправил хавбек национальной команды России Игорь Школик.
Соперниками сборных России и Косово по группе 5 являются национальные команды Уэльса и Польши. Валлийская сборная в параллельном матче обыграла сверстников из Польши со счётом 3:0, после чего возглавила турнирную таблицу группы 5.
Турнирная таблица отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года U19
- 13 ноября 2019
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