Асприлья: у меня спрашивали разрешения расправиться с Чилавертом

Бывший форвард сборной Колумбии Фаустино Асприлья рассказал, как к нему обратились за разрешением расправы с экс-голкипером национальной команды Парагвая Хосе Луисом Чилавертом после их стычки в матче отборочного турнира чемпионата мира 1998 года.

«Сразу по завершении матча кто-то позвонил мне и сказал: „Меня зовут Хулио Фиерро, я жду вас в своём отеле“. Во время встречи мужчина мне сказал: „Нам нужно, чтобы вы дали разрешение на расправу с этим толстяком Чилавертом“. Я ответил: «Вы что, с ума сошли? Что случилось на поле, должно остаться на поле. За его пределами всё заканчивается», — приводит слова Асприльи сайт журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Отметим, что Фиерро был известен как человек из окружения известного наркобарона Пабло Эскобара.