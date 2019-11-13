Муслин — о словах Каньенды: зачем мне при зарплате $ 100 тыс. просить $ 2500?

Бывший главный тренер «Локомотива» Славолюб Муслин прокомментировал слова экс-игрока «железнодорожников» Исо Каньенды, который заявил, что с него требовали $ 2500 в месяц за возможность остаться в московском клубе.
«Когда я был в «Локомотиве», Каньенда там не играл. Я пришёл в январе 2006 года, этого человека там не было. Никогда в жизни не видел Каньенду, зачем он рассказывает такие вещи, я не понимаю. Кроме того я даже не знал, что он когда-то играл в «Локомотиве». Когда я ушёл из клуба, я тоже не слышал об этом игроке. Зачем мне это вообще? В «Локомотиве» у меня была зарплата $ 100 тыс. в месяц, а я буду просить у игрока $ 2500?» — сказал Муслин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Лавровой.
Напомним, Муслин возглавил «Локомотив» в декабре 2005 года. Вскоре Каньенда был отдан в аренду «Ростову».
- 13 ноября 2019
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