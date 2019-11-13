Хавбек «Рубина» Коновалов: летом был вариант продолжения карьеры в «Динамо»

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов отметил, что летом мог перейти в московское «Динамо».



«Действительно, был вариант продолжения карьеры в «Динамо». Но, как понимаю, все переговоры остановились на уровне клубов. Честно говоря, сейчас никуда не рвусь из «Рубина». Хочу сказать большое спасибо генеральному директору Рустему Сайманову, Курбану Бердыеву, Роману Шаронову. Очень благодарен им и всем сотрудникам клуба, в котором с каждым днём прогрессирую. Сейчас для меня очень важно, что расту как футболист. Понимаю, что в Казани смогу развиваться и дальше. А что будет потом — посмотрим», — приводит слова Коновалова Sportbox.

В нынешнем сезоне Коновалов принял участие в 15 матчах чемпионата России и забил 1 гол.