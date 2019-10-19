Хавбек «Рубина» Коновалов: «Спартак» всегда остаётся «Спартаком»

Полузащитник казанского «Рубина» Игорь Коновалов поделился впечатлениями от выездного матча 13-го тура РПЛ с московским «Спартаком» (0:0).
«Спартак» всегда остаётся «Спартаком», тем более у них первая игра при новом тренере. Обычно это сопровождается повышенным эмоциональным фоном. Но мы готовились по своему плану и не думаю, что в чем-то уступили сопернику.
Были моменты у них, были хорошие возможности забить и у нас. Например, эпизод у ворот «Спартака» уже в компенсированное время. В целом, наверное, ничья закономерна. На неё мы точно наиграли, больше владели мячом и территориальным преимуществом.
Особые эмоции в связи с тем, что являюсь воспитанником «Спартака»? Конечно, многое связано с этим клубом, но это всё довольно в далеком прошлом. Сейчас нужно думать о том, как принести максимальную пользу «Рубину», — сказал Коновалов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
23-летний Игорь Коновалов является воспитанником «Спартака». В нынешнем сезоне в составе «Рубина» полузащитник принял участие во всех 13 матчах чемпионата России. В его активе 1 гол.
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