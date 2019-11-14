Агент Ерёмин: в Южной Корее среди футболистов телесные наказания — норма

Агент и бывший футболист Олег Ерёмин поделился своим опытом игры в Южной Корее.



«Страна очень непростая: смог, жара. Вылетел вечером из Москвы, утром прилетел в Сеул. Потом ещё час лёта до Поханга. Прилетаю, сразу на утреннюю тренировку. Не ел, не спал и сразу на поле. Тренировки в Корее сложнейшие — два-три часа интенсивной работы. Вспотел настолько, что аж бутсы начали хлюпать от пота.



После тренировки команда собралась в центре поля без тренера, завела молодого игрока в центр, и старший начал его бить. Видимо, неуважительно сыграл против него. Для них телесные наказания — норма. Бил его с нескольких сторон по телу, по лицу. Молодой отвечать не имеет права, надо терпеть. Рассказывали, что местный тренер как-то решил украинского вратаря повоспитывать. В итоге этого вратаря еле остановили, а тренера еле спасли. У нас же ментальность другая. После этого случая к легионерам относились особенно», — рассказал Ерёмин в интервью корреспондентам «Чемпионата» Максиму Ерёмину и Андрею Панкову.

Полное интервью с Олегом Ерёминым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.