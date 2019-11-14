Виллиан: Роналдиньо ушёл из футбола слишком рано, он лучше Месси и Роналду

Бразильский полузащитник «Челси» Виллиан высоко отметил уровень игры соотечественника Роналдиньо.



«Роналдиньо — лучший из всех. Без вариантов. Даже лучше, чем Криштиану Роналду и Лионель Месси. Да, они забивают много голов, но только Роналдиньо делал на поле магию, просто удивительные вещи. Думаю, что он завершил карьеру слишком рано.



Если бы он поиграл на высоком уровне ещё, то был бы признан лучшим три, четыре или пять раз, а не всего-лишь дважды. Роналдиньо — мой главный футбольный кумир», — цитирует Виллиана Goal.



Профессиональную карьеру Роналдиньо завершил четыре года назад в возрасте 35 лет. Тем не менее, за большие клубы он не выступал с 2011 года, когда в возрасте 31 года покинул итальянский «Милан». Также чемпион мира играл за «ПСЖ» и «Барселону».