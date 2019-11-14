Мерсон: если «Манчестер Сити» не обыграет «Челси», это будет для клуба проблемой

Бывший футболист «Арсенала», а ныне эксперт на британском телевидении Пол Мерсон поделился мнением, как «Манчестер Сити» может сохранить шансы на титул и догнать «Ливерпуль» в турнирной таблице чемпионата Англии.
«Если «Манчестер Сити» хочет остаться претендентом на титул, ему нужно выиграть 6-7 матчей подряд, чтобы восполнить уверенность. Сейчас они находятся не в лучшей форме, но если выиграют 6-7 матчей к Рождеству, то останутся в претендентах на титул.
Следующий матч «Манчестер Сити» сыграет с «Челси» дома, и эта команда может доставить им сложности в защите, потому что у них есть Абрахам, Пулишич и Маунт. Будет проблемой, если «Манчестер Сити» не выиграет, а «Ливерпуль» одержит победу в своём матче», — приводит слова Мерсона Daily Express со ссылкой на Sky Sports.
Турнирная таблица чемпионата Англии.
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