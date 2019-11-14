Модрич: для меня Бензема — легенда и один из лучших нападающих в мире

Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич поделился мнением о своём партнёре по команде нападающем Кариме Бензема.



«Карим очень важен для «Реала», и для меня он один из лучших форвардов в мире. Он уже легенда для меня», — цитирует Модрича Footmercato со ссылкой на Nice-Matin.



Бензема защищает цвета «Реала» с 2009 года. Со «сливочными» он по два раза выигрывал чемпионат, Кубок и Суперкубок Испании, а также четырежды становился триумфатором Лиги чемпионов и клубного чемпионата мира и трижды — Суперкубка УЕФА. Модрич выступает за «Королевский клуб» с 2012 года и за время в команде стал обладателем 15 трофеев.



В нынешнем сезоне Бензема провёл 11 матчей в испанской Примере, забил 9 голов и отдал 3 результативные передачи. На счету Модрича 2 мяч и 2 паса в 7 встречах первенства.

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