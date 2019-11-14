Алдонин: кажется, у Гончаренко накипело

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мыслями о поведении главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).
«Мне кажется, у Гончаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле.
Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учётом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещё больше запутывает рефери. Поэтому всё дело в квалификации», — цитирует Алдонина «RT на русском».
- 14 ноября 2019
-
11:20
-
11:01
-
11:00
-
10:41
-
10:24
-
10:23
-
10:02
-
10:00
-
09:32
-
09:28
-
09:00
-
08:58
-
08:30
-
08:00
-
07:42
-
04:40
-
03:54
-
03:36
-
01:37
-
00:57
-
00:43
-
00:30
-
00:15
-
00:14
- 13 ноября 2019
-
23:55
-
23:24
-
23:21
-
23:05
-
22:45
-
22:41
-
22:35
-
22:20
-
22:04
-
22:03
-
21:44