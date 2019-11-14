Алдонин: кажется, у Гончаренко накипело

Бывший футболист ЦСКА и сборной России Евгений Алдонин поделился мыслями о поведении главного тренера «армейцев» Виктора Гончаренко в перерыве матча 16-го тура Российской Премьер-Лиги с «Сочи» (3:2).



«Мне кажется, у Гончаренко накипело, потому что раньше он особо не выражал своё недовольство судейскими решениями. Но, честно говоря, после первого тайма матча с «Сочи» у меня тоже возникли вопросы. В каждой игре можно по пять-шесть таких пенальти ставить — независимо от того, какие команды на поле.



Хотелось бы, чтобы судейство качественно улучшалось, потому что непоследовательные ошибки вызывают много вопросов. С учётом того, что нам помогает система VAR, кажется, что она ещё больше запутывает рефери. Поэтому всё дело в квалификации», — цитирует Алдонина «RT на русском».

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