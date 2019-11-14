Юран: Гончаренко не мог просто так материться, наверное, его довели

Бывший футболист сборной России Сергей Юран прокомментировал эмоциональную речь главного тренера ЦСКА Виктора Гончаренко в адрес главного арбитра матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2) Станислава Васильева.

«Гончаренко, сколько он работает, не относился к тренерам, которые эмоциональные и посылают судей. Наверное, его в каком-то моменте довели до этого. Гончаренко не мог же просто так материться. Виноваты ли СМИ, которые все снимают? Наверное, в регламенте есть определённые пункты для телевидения – что можно снимать, что нельзя. Если Гончаренко матерился, то наверняка были какие-то судейские ошибки. Понятно, что у любого тренера, когда игра не складывается, проявляются эмоции.

Стоит ли арбитрам изменить манеру поведения? Возможно. Может судьям дали большие полномочия. Им дали реагировать на замечания со стороны тренера как хочешь, а тренера в этом плане ставят в определённые рамки. По крайней мере это неправильно и несправедливо. А что тогда не записать, как судьи реагировали на тренерские замечания? Камера же есть. Тренер выразил эмоции – он под напряжением, ему нужен результат, это бывает", — цитирует Юрана «Спорт день за днём».