Сборная Чили отказалась от матча с Перу из-за ситуации в стране

Сборная Чили по футболу отказалась проводить товарищеский матч с национальной командой Перу. Об этом сообщается на официальном сайте Федерации футбола Чили.
Матч между сборными должен был состояться 19 ноября в Лиме. Решение об отказе было принято на собрании сборной Чили 13 ноября.
«Игроки, которые были вызваны в сборную Чили, решили не принимать участие в товарищеском матче против национальной команды Перу, который должен был состояться в Лиме 19 ноября. Наши коллеги из Перу уже оповещены об этом решении», — говорится в заявлении федерации.
Также капитан сборной Чили Гари Медель прокомментировал это решение у себя в «инстаграме», пояснив, что решение принято из-за ситуации в стране.
Ранее появилась информация, что южноамериканская конфедерация футбола сообщила о переносе финала Кубка Либертадорес в Лиму, столицу Перу.
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