«Манчестер Сити» подал жалобу на судейство в матче с «Ливерпулем»

В «Манчестер Сити» остались недовольны работой арбитра Майкла Оливера в центральном матче 12-го тура английской Премьер-лиги с «Ливерпулем» (1:3).



Как сообщает The Sun, спустя сутки после поражения от красных «горожане» направили письмо главе Совета профессиональных судей Англии Майку Райли. В обращении клуб выразил недовольство тем фактом, что в двух эпизодах, в которых мяч попал в руку защитнику мерсисайдцев Тренту Александер-Арнольду, не было назначено ни одного пенальти.



Отмечается, что Райли ответил на письмо «Манчестер Сити» весьма конструктивно. При этом сегодня, 14 ноября, состоится встреча владельцев всех 20 клубов Премьер-лиги, на которой он представит изменения в использовании системы видеоповторов (VAR).

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