Болельщики «Монако» в 4-й раз выбрали Головина лучшим игроком матча в Лиге 1

Полузащитник «Монако» Александр Головин в четвёртый раз признаётся лучшим игроком матча по мнению болельщиков клуба. Об этом сообщает официальный сайт французской команды.
Забив единственный гол в матче с «Дижоном» и став лучшим игроком матча, российский полузащитник сравнялся по этим показателям с Бенжаменом Лекомом. Александр Головин уже второй раз подряд стал лучшим в составе «Монако» в матчах на домашнем стадионе, в последний раз он получил эту награду за выступление во встрече с «Марселем» в рамках Кубка французской лиги.
В этом сезоне игрок сборной России принял участие в 11 матчах чемпионата Франции. Головин набрал 5 очков по системе «гол + пас», забив 3 мяча и отдав 2 результативные передачи. «Монако», набрав 18 очков, поднялся на 11-е место в турнирной таблице Лиги 1.
Турнирная таблица чемпионата Франции.
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