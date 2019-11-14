В adidas рассказали, почему новая форма России слабо отличается от старой

Представители adidas объяснили небольшое количество изменений в новой форме сборной России в сравнении с прежним комплектом.



«Мы сделали дизайн формы, который будет узнаваем на футболистах вне зависимости от того, сборную какой страны они представляют. В профессиональном футболе форма должна выглядеть минималистично и не отвлекать от красивой игры и качественного футбола. Новая форма была создана с использованием инновационной технологии Aeroready, которая обеспечивает максимальный комфорт футболистам во время игры и позволяет им сосредоточиться на своей игре на поле.



Долгое время основным цветом формы российской сборной был красный. Красный цвет стал талисманом нашей сборной. Мы положили начало серии побед на чемпионате мира—2018, выступая именно в красном цвете. Именно поэтому мы приняли решение не вносить сильных изменений в дизайн формы и сохранить в основе доминантный красный цвет. Мы верим, что это создаст правильные ассоциации у болельщиков, а игроков нашей сборной мотивирует к новым победам и достойному выступлению на Евро-2020», — заявили «Чемпионату» в PR-отделе фирмы.

Adidas: РФС участвовал в разработке новой формы сборной России