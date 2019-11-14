«Чайка» объявила о назначении Адиева на пост главного тренера
Бывший главный тренер «Анжи» Магомед Адиев возглавил песчанокопскую «Чайку». Об этом сообщает официальный «твиттер» клуба.
Футбольный клуб «Чайка» подписал контракт с российским специалистом, соглашение которого рассчитано на полтора года. Ранее «Чемпионат» сообщал, что Магомед Адиев близок к тому, чтобы возглавить клуб, и стороны согласовывали последние детали контракта.
«Чайка», набрав 30 очков, занимает 11-е место в турнирной таблице Футбольной национальной лиги. Следующий матч клуб проведёт в гостях с «Нижним Новгородом». Встреча состоится 17 ноября.
Расписание матчей первенства Футбольной национальной лиги сезона-2019/20
В сезоне-2018/19 Адиев тренировал «Анжи», но не сумел спасти клуб от вылета из РПЛ.
Адиев близок к тому, чтобы возглавить «Чайку»
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